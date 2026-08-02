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Cyril Drapé Quartet, Nouvelles compositions au 38Riv Jazz Club JSS26 38Riv Jazz Club Paris

mercredi 21 octobre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris

Cyril Drapé Quartet, Nouvelles compositions au 38Riv Jazz Club JSS26 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Lieu
38Riv Jazz Club
Adresse
38, rue de Rivoli
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Tarif en ligne : 24€ à 27€<br>Tarif sur place : 27€ à 30€</p>

Cyril Drapé est un contrebassiste de la scène parisienne. Il est notamment membre de projets émergents comme Lavender Walk, Lurium ou encore le trio de Levi Harvey.

Il présente pour la première fois son projet personnel dans lequel il s’entoure de musicien·nes reconnus de la scène jazz. La musique s’inspire de la scène new-yorkaise et laisse une grande place à l’improvisation et à l’expression musicale des musiciens.

Line-up : Cyril Drapé : contrebasse ; Ananda Brandão : batterie ; Alexis Valet : vibraphone ; Victor Maisonneuve : saxophone alto et effets

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz contemporain — Cyril Drapé, talentueux contrebassiste parisien, dévoile son projet personnel avec des compositions inspirées de la scène new-yorkaise et une belle place à l’improvisation.
Le mardi 20 octobre 2026
de 21h30 à 22h30
Le mardi 20 octobre 2026
de 19h30 à 20h30
payant

Tarif en ligne : 24€ à 27€
Tarif sur place : 27€ à 30€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-21T00:30:00+02:00
fin : 2026-10-21T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-20T19:30:00+02:00_2026-10-20T20:30:00+02:00;2026-10-20T21:30:00+02:00_2026-10-20T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/concerts/cyril-drape-quartet contact@38riv.com


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