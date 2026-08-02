Cyril Drapé Quartet, Nouvelles compositions au 38Riv Jazz Club JSS26 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Cyril Drapé est un contrebassiste de la scène parisienne. Il est notamment membre de projets émergents comme Lavender Walk, Lurium ou encore le trio de Levi Harvey.

Il présente pour la première fois son projet personnel dans lequel il s’entoure de musicien·nes reconnus de la scène jazz. La musique s’inspire de la scène new-yorkaise et laisse une grande place à l’improvisation et à l’expression musicale des musiciens.

Line-up : Cyril Drapé : contrebasse ; Ananda Brandão : batterie ; Alexis Valet : vibraphone ; Victor Maisonneuve : saxophone alto et effets

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz contemporain — Cyril Drapé, talentueux contrebassiste parisien, dévoile son projet personnel avec des compositions inspirées de la scène new-yorkaise et une belle place à l’improvisation.

Le mardi 20 octobre 2026

de 21h30 à 22h30

Le mardi 20 octobre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 24€ à 27€

Tarif sur place : 27€ à 30€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-21T00:30:00+02:00

fin : 2026-10-21T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-20T19:30:00+02:00_2026-10-20T20:30:00+02:00;2026-10-20T21:30:00+02:00_2026-10-20T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/cyril-drape-quartet contact@38riv.com



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