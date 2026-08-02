Cyril Drapé Quartet, Nouvelles compositions au 38Riv Jazz Club JSS26 38Riv Jazz Club Paris
mercredi 21 octobre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris
Informations pratiques
Cyril Drapé est un contrebassiste de la scène parisienne. Il est notamment membre de projets émergents comme Lavender Walk, Lurium ou encore le trio de Levi Harvey.
Il présente pour la première fois son projet personnel dans lequel il s’entoure de musicien·nes reconnus de la scène jazz. La musique s’inspire de la scène new-yorkaise et laisse une grande place à l’improvisation et à l’expression musicale des musiciens.
Line-up : Cyril Drapé : contrebasse ; Ananda Brandão : batterie ; Alexis Valet : vibraphone ; Victor Maisonneuve : saxophone alto et effets
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz contemporain — Cyril Drapé, talentueux contrebassiste parisien, dévoile son projet personnel avec des compositions inspirées de la scène new-yorkaise et une belle place à l’improvisation.
Le mardi 20 octobre 2026
de 21h30 à 22h30
Le mardi 20 octobre 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 24€ à 27€
Tarif sur place : 27€ à 30€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-21T00:30:00+02:00
fin : 2026-10-21T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-20T19:30:00+02:00_2026-10-20T20:30:00+02:00;2026-10-20T21:30:00+02:00_2026-10-20T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/cyril-drape-quartet contact@38riv.com
Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- L’Esports Festival arrive sur les Champs-Elysées 2 août 2026
- Lectura Fabulosa : Lecture de contes par Enza Fragola & Azuré de la Basasse ᰔ Jardin 21 Paris 2 août 2026
- Entre rêve et image – Récital de Tommaso Odifredi Église Saint-Merry Paris 2 août 2026
- Baraplaya – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris 2 août 2026
- Katia Schiavone / Patrick Villanueva duo Le Son de la Terre PARIS 05 2 août 2026