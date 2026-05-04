D1 Futsal – Journée 20 : NMF vs Montpellier, choc des playoffs Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes
D1 Futsal – Journée 20 : NMF vs Montpellier, choc des playoffs Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes samedi 9 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-09 20:30 – 23:30
Gratuit : non 10€ tout type de public
Samedi 9 mai à 21h à la salle Mangin Beaulieu, NMF reçoit Montpellier pour la 20e journée de D1 futsal. Une rencontre capitale dans la course aux playoffs, où chaque point sera déterminant. Dans une ambiance attendue intense, les deux équipes se disputeront une victoire importante en cette fin de saison.
Complexe Sportif Mangin Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200
0255581103 https://nantesmetropolefutsal.fr
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