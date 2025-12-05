Daguerre Écuries de Baroja Anglet

Daguerre

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Originaire du Sud-Ouest, Olivier Daguerre s’installe à Paris à dix-huit ans et s’immerge très vite dans le milieu artistique alternatif parisien. En 1990, il fait ses premiers pas d’auteur-compositeur-interprète en fondant le groupe “Les Veilleurs De Nuit”. Le groupe se sépare en 1999. Olivier quitte alors la capitale, et part vivre au Pays Basque.

En 2003, il sort sous le nom de Daguerre son premier album solo, le premier d’une longue série. Fort de plusieurs centaines de concerts et de festivals notoires (Les Francofolies, Les Déferlantes, Musilac…), de huit albums et de multiples collaborations remarquées avec Cali ou Francis Cabrel, Daguerre fête ses vingt ans de carrière en 2023 et sort son neuvième album Virages . S’ensuit une tournée dont il réserve la première date aux Écuries de Baroja.

Aujourd’hui, il prépare un dixième album dont la sortie est attendue ce printemps 2026. .

