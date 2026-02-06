Michelle Budria Écuries de Baroja Anglet

Michelle Budria

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Michelle Budria pourrait être originaire des États Unis ou du Canada tellement sa musique sonne US et pourtant elle est bien du Pays basque. Elle est une force solaire, auteure, compositrice et sa voix unit la chanson française et l’âme de la folk country music. Avec ses trois musiciens de talent, Olivier Quesada Tolosa (batterie), Goog Navailles (basse), Guillaume Barraud (guitare), ils forment le Band qu’on a envie de suivre dans les grands espaces pour écouter leurs histoires. .

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

