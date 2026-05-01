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Dame Terre & cie exposent à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage

Dame Terre & cie exposent à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage lundi 18 mai 2026.

Lieu : Rue Carnot

Adresse : Espace Carnot

Ville : 17340 Châtelaillon-Plage

Département : Charente-Maritime

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif :

Châtelaillon-Plage

Dame Terre & cie exposent à l’espace Carnot

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-18

Les artistes créateurs Dame Terre et ses amis vous présentent céramiques, mosaïques, peintures, bijoux verre et sculptures à l’espace Carnot de Châtelaillon-Plage.
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Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 97 26 52  bonnaudmarie-jose@orange.fr

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English :

Creative artists Dame Terre and friends present ceramics, mosaics, paintings, glass jewelry and sculptures at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.

L’événement Dame Terre & cie exposent à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage

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