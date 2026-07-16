DAN GHARIBIAN TRIO & SYLVAIN BAROU Espace culturel LE ROUDOUR Saint-Martin-des-Champs
vendredi 21 mai 2027 · Espace culturel LE ROUDOUR · Saint-Martin-des-Champs
Informations pratiques
Saint-Martin-des-Champs
DAN GHARIBIAN TRIO & SYLVAIN BAROU
Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-21 20:30:00
fin : 2027-05-21 22:00:00
Date(s) :
2027-05-21
Si Bratsch fut le fer de lance de la musique tsigane et de l’Est dans les années 1980/90 et jusqu’à cette date fatidique du 31 décembre 2015 où ils arrêtèrent de sillonner le monde, Dan Gharibian en est une des figures emblématiques. Santiags jamais quittées, élégance orientale, une “tronche” remarquable entre toutes et surtout une Voix. Une voix qui semble avoir absorbé toutes les fumées des bars de rébétiko, frottée à l’arak et à la vodka ; une voix qui chante les chansons et ballades tsiganes, arméniennes, russes, le blues grec. Accompagné de Benoit Convert des “Doigts de l’homme” et d’Antoine Girard, enfant de la balle nourri dès son plus jeune âge de ces ballades, Dan Gharibian invite pour ce concert exceptionnel un certain Sylvain Barou, flûtiste parmi les plus captivants de sa génération qui ne cesse d’élargir les frontières musicales… .
Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90
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English :
L’événement DAN GHARIBIAN TRIO & SYLVAIN BAROU Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-07-16 par OT BAIE DE MORLAIX
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