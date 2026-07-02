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Danakil [Pôle culturel du Roudour] Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs

samedi 5 décembre 2026 · Rue Park Ar Roudour · Saint-Martin-des-Champs

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue Park Ar Roudour
Adresse
Le Roudour
Ville
29600 Saint-Martin-des-Champs
Département
Finistère
Tarif

Saint-Martin-des-Champs

Danakil [Pôle culturel du Roudour]

Rue Park Ar Roudour Le Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:30:00
fin : 2026-12-05 23:30:00

Date(s) :
2026-12-05

Concert au Pôle culturel Le Roudour (Saint-Martin-des-Champs) !
Depuis plus de 20 ans, DANAKIL s’impose comme une référence incontournable de la scène reggae française. Né au début des années 2000, le collectif est passé des cafés-concerts aux Zéniths et aux plus grands festivals d’Europe, porté par une musique roots, engagée et fédératrice.
Bien plus qu’un simple groupe de reggae, DANAKIL a su traverser les générations grâce à des morceaux devenus incontournables, cumulant des millions d’écoutes. Fidèle à ses valeurs d’indépendance, le groupe a créé son propre label, BACO MUSIC, qui accompagne aujourd’hui de nombreux artistes.
Avec l’album Demain peut-être (2024), DANAKIL poursuit son évolution musicale en proposant un son toujours plus puissant et des textes percutants. La tournée qui accompagne cet opus rencontre un immense succès, avec plus de 70 dates et un Zénith de Paris complet.
En 2025, le groupe dévoile Demain peut-être Reload, une version enrichie de son dernier album, réunissant de nombreux invités prestigieux, de Queen Omega à Harrison Professor Stafford, en passant par Taïro, Yaniss Odua, Flavia Coelho ou encore Natty Jean.   .

Rue Park Ar Roudour Le Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12 

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English :

L’événement Danakil [Pôle culturel du Roudour] Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-07-02 par OT BAIE DE MORLAIX

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