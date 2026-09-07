Dance, dance, dance !, Médiathèque Blaise-Cendrars, Conflans-Sainte-Honorine

Informations pratiques

Dance, dance, dance ! Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Blaise-Cendrars Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Seul ou en groupe, vibrez au son de la musique et suivez les chorégraphies survoltées de Just Dance.

Médiathèque Blaise-Cendrars 5 place Auguste Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Romagné – Renouveau Yvelines Île-de-France 0134903872 https://www.mediatheque-conflans.fr/ https://www.facebook.com/mediatheque.blaise.cendrars/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheque-conflans.fr/a-laffiche »}] La Médiathèque Blaise-Cendrars vous accueille au coeur de Conflans-Sainte-Honorine, dans un lieu ouvert à toutes et tous, pour tous les âges. A proximité de la gare SNCF de Conflans-Sainte-Honorine (Conflans Centre) et de la gare routière à l’arrêt Gare place Romagné ou Conflans Ste Honorine Gare.

Parkings aux alentours.

Biblis en folie 2026

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