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Dancing Birds Trio JASS CLUB PARIS Paris

Dancing Birds Trio JASS CLUB PARIS Paris

Dancing Birds Trio JASS CLUB PARIS Paris mercredi 3 juin 2026.

Lieu : JASS CLUB PARIS

Adresse : 141 Rue de Tolbiac

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Tarif : <p>Tarif plein : 19 EUR <br>Tarif réduit : 15 EUR</p>

Ces trois maîtres dans l’art de l’improvisation présentent une musique organique et vibratoire, où le chant est au coeur de la création. Comme aimait à le chanter Léo Ferré, ‘l’amour ça se prend et puis ça se jette’, ici, c’est la musique qui se prend et qui surtout ne se jette pas !

Julien Soro / saxophone

Gabriel Midon / contrebasse

Ariel Tessier / batterie

Dancing Bird(s), ce sont trois oiseaux un peu fous qui se baladent en liberté dans l’espace du son, là où le souffle passe d’une brise légère à une tempête en un instant.
Le mercredi 03 juin 2026
de 19h30 à 20h30
payant

Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-03T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T19:30:00+02:00_2026-06-03T20:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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