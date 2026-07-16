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Dancing With Myself / 80’s party SUPERSONIC Paris

dimanche 2 août 2026 · SUPERSONIC · Paris

Dancing With Myself / 80’s party SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Lieu
SUPERSONIC
Adresse
9 Rue Biscornet
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>10 euros.</p>

Dancing With Myself… Ta soirée 80s préférée !

Pour le meilleur comme pour le pire, les 80s sont esthétiquement et musicalement le guilty pleasure de nos soirées! De la pop sulfureuse de Madonna aux hymnes de Queen en passant par le kitsch de Wham, on enfile nos kway fluos et on vous ramène dans les années 1980 de 23h à 6h du matin.

Dj set 80’s d’Alex Croq Mac et Vladimir Platine

Live Tribute à 1h de Purple Cover

Si tu aimes…

Madonna, Queen, Indochine, Wham, Billy Idol, Blondie, The Cure, U2, Culture Club, Toto, The Police, Rick Asley, Niagara, Joan Jett, The Smiths, Nena, New Order, Bananarama, Tear for Fears, Elton John, Bruce Springsteen…

Pour t’ambiancer dès maintenant : https://spoti.fi/3y26Fxv

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Entrée à 10 euros de 23h à 6h

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !
Le samedi 01 août 2026
de 23h00 à 06h00
payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-02T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-02T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-01T23:00:00+02:00_2026-08-01T06:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet  75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/bcWwAWdoX https://fb.me/e/bcWwAWdoX


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