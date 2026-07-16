Dancing With Myself / 80’s party SUPERSONIC Paris
dimanche 2 août 2026 · SUPERSONIC · Paris
Informations pratiques
Dancing With Myself… Ta soirée 80s préférée !
Pour le meilleur comme pour le pire, les 80s sont esthétiquement et musicalement le guilty pleasure de nos soirées! De la pop sulfureuse de Madonna aux hymnes de Queen en passant par le kitsch de Wham, on enfile nos kway fluos et on vous ramène dans les années 1980 de 23h à 6h du matin.
Dj set 80’s d’Alex Croq Mac et Vladimir Platine
Live Tribute à 1h de Purple Cover
Si tu aimes…
Madonna, Queen, Indochine, Wham, Billy Idol, Blondie, The Cure, U2, Culture Club, Toto, The Police, Rick Asley, Niagara, Joan Jett, The Smiths, Nena, New Order, Bananarama, Tear for Fears, Elton John, Bruce Springsteen…
Pour t’ambiancer dès maintenant : https://spoti.fi/3y26Fxv
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Entrée à 10 euros de 23h à 6h
• Vestiaire au 2ème étage
• Entrée interdite aux mineur.e.s
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !
Le samedi 01 août 2026
de 23h00 à 06h00
payant
10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-02T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-02T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-01T23:00:00+02:00_2026-08-01T06:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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