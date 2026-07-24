DANIEL AVERY + CRIMINIGHTZ Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

DANIEL AVERY + CRIMINIGHTZ

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Pour cette toute première édition, Tropisme frappe fort en accueillant Daniel Avery, figure majeure de la musique électronique mondiale. Reconnu pour ses sets hypnotiques et son univers sonore singulier, l’artiste britannique sera la tête d’affiche de cette soirée inaugurale.

CLUBISM le nouveau rendez-vous des nuits montpelliéraines

La Halle Tropisme lance CLUBISM, sa nouvelle marque dédiée aux esthétiques musicales électroniques. CLUBISM est l’affirmation que le Club est une culture. Et la nuit un terrain d’exploration et d’émancipation. CLUBISM convie les artistes les plus emblématiques et prometteurs de la scène française et internationale pour vivre un moment collectif de fête et de lâcher-prise.

Pour cette toute première édition, Tropisme frappe fort en accueillant Daniel Avery, figure majeure de la musique électronique mondiale. Reconnu pour ses sets hypnotiques et son univers sonore singulier, l’artiste britannique sera la tête d’affiche de cette soirée inaugurale.

Le 4 octobre, CLUBISM ouvre son histoire avec l’ambition de devenir un rendez-vous incontournable des week-ends montpelliérains, un espace de découverte et de rencontres autour des musiques électroniques les plus inspirantes.

à PROPOS DE DANIEL AVERY

Depuis une dizaine d’années déjà, le producteur et DJ anglais Daniel Avery a développé un style brut, mêlant techno et ambient. Tandis que les morceaux de son premier album, “Drone Logic”, paru en 2013, continuent de résonner dans les clubs du monde entier, ses albums suivants, “Song For Alpha” et “Love + Light”, lui ont permis de se hisser au rang des artistes les plus influents et originaux de la scène électronique contemporaine.

En 2025, Daniel Avery revient avec ‘Tremor’, son album et spectacle live les plus ambitieux à ce jour. Œuvre immersive et audacieuse, ‘Tremor’ explore le shoegaze euphorique, la techno profonde, l’ambient et l’indus, tout en restant fidèle à son univers, désormais enrichi et transformé. Entouré de nombreux collaborateurs — Alison Mosshart, Walter Schreifels, bdrmm, yeule, Art School Girlfriend, yunè pinku, entre autres — Avery célèbre un esprit collectif et créatif.

Première partie Criminightz

Né dans l’ombre, conçu par Barbreaker, Chantal Bouillave et Juicy Juice, CRIMINIGHTZ façonne des expériences sous tension. Expérimentant une approche global mêlant musique, scénographie et art visuel. Une identité singulière pensée pour des sets qui refusent la normalité. Fruit de cultures multiples entre trap, punk et rave le projet fait de la marginalité sa force. Evolution d’un chaos controlé entre Electro, Techno, G Tech, Bass Music, Break les genres se percutent et fusionnent les uns aux autres.. Plusieurs mot d’ordre Stay Hydrated. Discover New Music, Support Local Scene.

INFOS PRATIQUES

15€/18€ .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 84 58 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : DANIEL AVERY + CRIMINIGHTZ

For this very first edition, Tropisme is making a big splash by welcoming Daniel Avery, a leading figure in the global electronic music scene. Known for his hypnotic sets and unique soundscape, the British artist will headline this opening night.

L’événement DANIEL AVERY + CRIMINIGHTZ Montpellier a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT MONTPELLIER