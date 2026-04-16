Daniel Morin SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône
Daniel Morin SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône jeudi 8 avril 2027.
Chalon-sur-Saône
Daniel Morin
SALLE MARCEL SEMBAT PLACE MATHIAS Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-08 20:00:00
fin : 2027-04-08 22:00:00
Date(s) :
2027-04-08
Que ce soit dans le 5-7 ou dans le 11h/midi 30, Daniel Morin n’épargne rien ni personne sur France Inter depuis deux décennies.
Mâle hétéro totalement construit … A l’aube de ses 60 ans, Daniel Morin fait un point sur sa vie. Comment s’adapter à cette nouvelle société ? Entre écologie, méthodes de relaxations, déconstruction.
En 2026, c’est pour fêter ses 20 ans de fidélité à la radio que Daniel Morin fait une arrivée fracassante sur scène dans ce premier seul-en-scène certifié Morin . .
SALLE MARCEL SEMBAT PLACE MATHIAS Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Daniel Morin
L’événement Daniel Morin Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-16 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
À voir aussi à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire)
- Mémoires en Madrigal Alvaro Dule, chorégraphe Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon Chalon-sur-Saône 21 avril 2026
- LAURENT VOULZY SALLE MARCEL SEMBAT Chalon Sur Saone 24 avril 2026
- Laurent Voulzy SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône 25 avril 2026
- THOMAS MARTY SALLE MARCEL SEMBAT Chalon Sur Saone 25 avril 2026
- Brass Band Pierre-Antoine Savoyat, compositeur invité Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon Chalon-sur-Saône 25 avril 2026