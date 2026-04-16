Daniel Morin SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Daniel Morin

SALLE MARCEL SEMBAT PLACE MATHIAS Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-08 20:00:00

fin : 2027-04-08 22:00:00

Date(s) :

2027-04-08

Que ce soit dans le 5-7 ou dans le 11h/midi 30, Daniel Morin n’épargne rien ni personne sur France Inter depuis deux décennies.

Mâle hétéro totalement construit … A l’aube de ses 60 ans, Daniel Morin fait un point sur sa vie. Comment s’adapter à cette nouvelle société ? Entre écologie, méthodes de relaxations, déconstruction.

En 2026, c’est pour fêter ses 20 ans de fidélité à la radio que Daniel Morin fait une arrivée fracassante sur scène dans ce premier seul-en-scène certifié Morin . .

SALLE MARCEL SEMBAT PLACE MATHIAS Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Daniel Morin

L’événement Daniel Morin Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-16 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I