DANIEL ZIMMERMANN Tourcoing

Informations pratiques

Tourcoing

DANIEL ZIMMERMANN

100 Rue de Tournai Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 20:30:00

fin : 2026-11-26 22:00:00

Date(s) :

2026-11-26

Daniel Zimmermann SNAPSHOTS

Jeudi 26 novembre 2026

20h30 (ouverture des portes à 19h30)

Jazz Club Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

Avec Snapshots, Daniel Zimmermann signe un projet inspiré par les bouleversements de notre époque. Entre groove incandescent, lyrisme et humour pince-sans-rire, le tromboniste compose une musique nourrie des choses de la vie, portée par une énergie communicative.

Compagnon de route de Thomas de Pourquery, Claude Nougaro, Manu Dibango, Tony Allen ou encore Vincent Peirani, Daniel Zimmermann s’entoure d’un quartet de haut vol Pierre Durand à la guitare, Élise Blanchard à la basse et Julien Charlet à la batterie. Ensemble, ils explorent un univers où se croisent jazz, rock et funk, sans jamais perdre le goût du risque et de l’improvisation.

Rencontre et Master Class avec Daniel Zimmermann le même jour à 17h30.

Venez échanger avec l’un des grands trombonistes de la scène jazz française !

Tarifs de 13 à 18 €

Pass Culture accepté pour les 15-18 ans

Gratuit pour les moins de 15 ans

Bar et petite restauration sur place dès 19h30.

En partenariat avec le Centre Culturel Mouscron.

Daniel Zimmermann SNAPSHOTS

Jeudi 26 novembre 2026

20h30 (ouverture des portes à 19h30)

Jazz Club Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

Avec Snapshots, Daniel Zimmermann signe un projet inspiré par les bouleversements de notre époque. Entre groove incandescent, lyrisme et humour pince-sans-rire, le tromboniste compose une musique nourrie des choses de la vie, portée par une énergie communicative.

Compagnon de route de Thomas de Pourquery, Claude Nougaro, Manu Dibango, Tony Allen ou encore Vincent Peirani, Daniel Zimmermann s’entoure d’un quartet de haut vol Pierre Durand à la guitare, Élise Blanchard à la basse et Julien Charlet à la batterie. Ensemble, ils explorent un univers où se croisent jazz, rock et funk, sans jamais perdre le goût du risque et de l’improvisation.

Rencontre et Master Class avec Daniel Zimmermann le même jour à 17h30.

Venez échanger avec l’un des grands trombonistes de la scène jazz française !

Tarifs de 13 à 18 €

Pass Culture accepté pour les 15-18 ans

Gratuit pour les moins de 15 ans

Bar et petite restauration sur place dès 19h30.

En partenariat avec le Centre Culturel Mouscron. .

100 Rue de Tournai Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 53

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English :

Daniel Zimmermann ? SNAPSHOTS

? Thursday, November 26, 2026

? 8:30 p.m. (doors open at 7:30 p.m.)

? Jazz Club ? Maison Folie Hospice d’Havre, Tourcoing

With *Snapshots*, Daniel Zimmermann presents a project inspired by the upheavals of our time. Blending incandescent groove, lyricism, and deadpan humor, the trombonist composes music drawn from the experiences of life, driven by infectious energy.

A longtime collaborator with Thomas de Pourquery, Claude Nougaro, Manu Dibango, Tony Allen, and Vincent Peirani, Daniel Zimmermann is joined by a top-notch quartet: Pierre Durand on guitar, Élisée Blanchard on bass, and Julien Charlet on drums. Together, they explore a world where jazz, rock, and funk intersect, without ever losing their taste for risk and improvisation.

Meet-and-greet and master class with Daniel Zimmermann on the same day at 5:30 p.m.

Come chat with one of the great trombonists of the French jazz scene!

? Prices: from 13 to 18 ?

Culture Pass accepted for ages 15–18

Free for children under 15

Bar and light refreshments available on site starting at 7:30 p.m.

In partnership with the Mouscron Cultural Center.

L’événement DANIEL ZIMMERMANN Tourcoing a été mis à jour le 2026-06-20 par Hauts-de-France Tourisme