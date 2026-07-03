Danny Janklow / Raynald Colom Quintet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Cette tournée représente une rencontre rare entre deux univers musicaux : l’héritage jazz de Janklow, entre Los Angeles et Philadelphie, rejoint le foyer créatif de Colom, entre Barcelone et Madrid. Ensemble, ils explorent les espaces entre le jazz traditionnel, l’improvisation imprégnée de flamenco et les grooves aux sonorités cosmiques, créant une musique qui rend hommage à la tradition tout en s’aventurant vers des territoires inexplorés.

Le répertoire s’appuie sur les discographies saluées des deux artistes : Balance // Eternal Realm de Janklow (lauréat de la bourse South Arts Jazz Road Touring Grant) et le dernier chef-d’œuvre de Colom, Constellations (distingué par un CHOC Jazz Magazine), ainsi que sur de nouvelles compositions collaboratives développées spécialement pour cette tournée.

Line-up : Raynald Colom : trompette ; Matteo Bortone : contrebasse ; Tony Tixier : piano ; Dylan Choisi : batterie ; Danny Janklow : saxophone alto

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz fusion — Danny Janklow et Raynald Colom Quintet unissent leurs talents pour une aventure musicale unique, alliant jazz traditionnel, improvisation flamenco et grooves cosmiques.

Le samedi 19 septembre 2026

de 21h30 à 22h30

Le samedi 19 septembre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : de 27 à 30 euros

Tarif sur place : de 30 à 33 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T00:30:00+02:00

fin : 2026-09-20T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T19:30:00+02:00_2026-09-19T20:30:00+02:00;2026-09-19T21:30:00+02:00_2026-09-19T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/danny-janklow-raynald-colom-quintet contact@38riv.com



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