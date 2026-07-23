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AGENDA · Ganges

DANS KEL ÉTAT Ganges

mercredi 28 octobre 2026 · Ganges

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Ville
34190 Ganges
Département
Hérault
Tarif

Ganges

DANS KEL ÉTAT

Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28
fin : 2026-10-28

Date(s) :
2026-10-28

  .

Ganges 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 84 24  mediatheque@ganges.fr

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English :

L’événement DANS KEL ÉTAT Ganges a été mis à jour le 2026-07-23 par 34 ADT34

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