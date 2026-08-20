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Dans la cabane on raconte… La Cabane du Lac Châtellerault

samedi 12 décembre 2026 · La Cabane du Lac · Châtellerault

Dans la cabane on raconte… La Cabane du Lac Châtellerault

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
La Cabane du Lac
Adresse
35 rue Aliénor d'Aquitaine
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Dans la cabane on raconte…

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 10:30:00
fin : 2026-12-12 11:30:00

Date(s) :
2026-12-12

Que va-ton écouter aujourd’hui dans la Cabane du Lac ?
Toujours des histoires pour les enfants à partir de 4 ans qui sont prêts à laisser libre cours à leur imaginaire…   .

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80  lacabanedulac@grand-chatellerault.fr

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English : Dans la cabane on raconte…

L’événement Dans la cabane on raconte… Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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