Dans la cabane on raconte… La Cabane du Lac Châtellerault
samedi 12 décembre 2026 · La Cabane du Lac · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Dans la cabane on raconte…
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 10:30:00
fin : 2026-12-12 11:30:00
Date(s) :
2026-12-12
Que va-ton écouter aujourd’hui dans la Cabane du Lac ?
Toujours des histoires pour les enfants à partir de 4 ans qui sont prêts à laisser libre cours à leur imaginaire… .
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80 lacabanedulac@grand-chatellerault.fr
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English : Dans la cabane on raconte…
L’événement Dans la cabane on raconte… Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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