Dans la cabane on raconte… La Cabane du Lac Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Dans la cabane on raconte…

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 10:30:00

fin : 2026-12-12 11:30:00

Date(s) :

2026-12-12

Que va-ton écouter aujourd’hui dans la Cabane du Lac ?

Toujours des histoires pour les enfants à partir de 4 ans qui sont prêts à laisser libre cours à leur imaginaire… .

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80 lacabanedulac@grand-chatellerault.fr

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English : Dans la cabane on raconte…

L’événement Dans la cabane on raconte… Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne