La Semaine des (re)Découvertes ! Du 24 au 29 août Gîte Cocottes & Colibri et espace piscine Cocottes & Colibri Châtellerault
La Semaine des (re)Découvertes ! Du 24 au 29 août Gîte Cocottes & Colibri et espace piscine Cocottes & Colibri Châtellerault lundi 24 août 2026.
Châtellerault
La Semaine des (re)Découvertes ! Du 24 au 29 août Gîte Cocottes & Colibri et espace piscine
Cocottes & Colibri 23 Route de la Bonalière Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 17:30:00
fin : 2026-08-27 18:30:00
Date(s) :
2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29
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Cocottes & Colibri 23 Route de la Bonalière Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : La Semaine des (re)Découvertes ! Du 24 au 29 août Gîte Cocottes & Colibri et espace piscine
L’événement La Semaine des (re)Découvertes ! Du 24 au 29 août Gîte Cocottes & Colibri et espace piscine Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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