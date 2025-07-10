La Semaine des (re)Découvertes ! Du 24 au 29 août Gîte Cocottes & Colibri et espace piscine Cocottes & Colibri Châtellerault lundi 24 août 2026.

Châtellerault

La Semaine des (re)Découvertes ! Du 24 au 29 août Gîte Cocottes & Colibri et espace piscine

Cocottes & Colibri 23 Route de la Bonalière Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 17:30:00

fin : 2026-08-27 18:30:00

Date(s) :

2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29

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Cocottes & Colibri 23 Route de la Bonalière Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : La Semaine des (re)Découvertes ! Du 24 au 29 août Gîte Cocottes & Colibri et espace piscine

L’événement La Semaine des (re)Découvertes ! Du 24 au 29 août Gîte Cocottes & Colibri et espace piscine Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne