Soirée Ludique Loft Cinémas Châtellerault
samedi 22 août 2026 · Loft Cinémas · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Soirée Ludique
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Profitez d’un moment convivial au LOFT Café autour de jeux de société et de mangas. Vous pourrez tester les jeux de société proposé par LE SENS DU JEU et profiter des conseils avisés de KIZUNA MANGA.
A partir de 20h et jusqu’à 23h au LOFT Café dans le hall du LOFT Cinémas .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirée Ludique
L’événement Soirée Ludique Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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