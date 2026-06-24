Atelier d’artiste Cuivres ho naturel Cuivres Ho Naturel Châtellerault

Châtellerault

Atelier d’artiste Cuivres ho naturel

Cuivres Ho Naturel 13 rue Abbé Péan Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26 11:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Dans l’ atelier de Michel Brunet, le métal se transforme. Sous les mains de l’artisan, le cuivre s’étire, prend forme, s’oxyde en nuances uniques que seul le temps sait créer.

Cuivres ho naturel, c’est l’invitation à pousser une porte et à découvrir un savoir-faire rare celui d’un créateur qui travaille sans artifice, en laissant la matière exprimer sa propre beauté.

Venez observer, toucher, comprendre. Chaque pièce porte l’empreinte d’un geste, d’un choix, d’une patine qui ne ressemble à aucune autre. .

Cuivres Ho Naturel 13 rue Abbé Péan Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47

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English : Atelier d’artiste Cuivres ho naturel

L’événement Atelier d’artiste Cuivres ho naturel Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne