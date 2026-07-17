Dans la chambre de mes écritures | Carte blanche à Samira El Ayachi, Institut du monde arabe-Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Dans la chambre de mes écritures | Carte blanche à Samira El Ayachi Samedi 21 novembre, 17h00 Institut du monde arabe-Tourcoing Nord

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T17:00:00+01:00 – 2026-11-21T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-21T17:00:00+01:00 – 2026-11-21T18:00:00+01:00

« Je suis née à Lens, dans le bassin minier des Hauts-de-France, dans une famille ouvrière originaire de Zagora, au Maroc. J’ai longtemps rêvé d’écriture depuis ma chambre à Méricourt sous Lens dans le Pas-de-Calais. Entre extraits de mes romans, conversation et journaux intimes, lecture de textes qui m’ont nourri : je partagerai cette question : comment devient-on romancière lorsqu’on grandit loin des grands centres littéraires ? Comment ose-t-on croire que ses histoires méritent, elles aussi, d’être racontées ? Je raconterai aussi comment, au fil de mon parcours, j’ai rencontré la littérature des mondes arabes, mes premiers manuscrits, les refus, la quête d’un éditeur, le regard d’une famille ouvrière sur ce drôle de métier d’écrivain, les doutes qui accompagnent chaque livre et cette question qui ne cesse de revenir : comment s’émanciper, et hériter en même temps ? »

Samira El Ayachi sera accompagnée de Kamal Lmimouni et d’invités.es, cette confidence littéraire mêlera lectures, récits, musique et confidences.

Institut du monde arabe-Tourcoing 9 Rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/10-ans-dans-la-chambre-de-mes-ecritures-samira-el-ayachi/ »}]

Pour cette carte blanche exceptionnelle, Samira El Ayachi ouvre son atelier et livre les coulisses de plus de vingt ans de création.

PIB