Dans la fabrique de l’Égyptomanie, Musée des Beaux Arts, Orléans
mercredi 3 mars 2027 · Musée des Beaux Arts · Orléans
Informations pratiques
Dans la fabrique de l’Égyptomanie 3 – 6 mars 2027 Musée des Beaux Arts Loiret
Ateliers accessibles sans réservation, en continu de 14h à 17h, gratuit pour les enfants à partir de 4 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-03T14:00:00+01:00 – 2027-03-03T17:00:00+01:00
Fin : 2027-03-06T14:00:00+01:00 – 2027-03-06T17:00:00+01:00
Sphinx, pyramides, obélisques… Au XIXe siècle, les artistes découvrent, décryptent et s’inspirent des merveilles de l’Égypte. À ton tour de créer à partir de cette civilisation millénaire !
Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 83 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-arts https://www.facebook.com/MBAOrleans/;https://www.instagram.com/mbaorleans/ Sa collection permanente, qui couvre la création artistique du XVe au XXe siècle, présente un ensemble exceptionnel de peintures italiennes, flamandes et hollandaises, ainsi qu’un important fonds d’oeuvres françaises des XVIIe et XVIIIe siècles dont un remarquable cabinet des pastels, le deuxième de France après le Louvre. Outre 2.000 peintures et 700 sculptures, le musée possède une collection de 10.000 dessins et 50.000 estampes. Gratuit le 1er dimanche du mois / Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 € / Billet groupé valable une journée donnant droit à l’entrée du Musée des Beaux-Arts, de l’Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans) et de la Maison de Jeanne d’Arc.
À ton tour de créer à partir des merveilles de l’Égypte !
Musées d’Orléans
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