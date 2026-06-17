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Dans la forêt des loups-garous Lab71 Dompierre-les-Ormes

Dans la forêt des loups-garous Lab71 Dompierre-les-Ormes mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Lab71

Adresse : Chemin du Molard

Ville : 71520 Dompierre-les-Ormes

Département : Saône-et-Loire

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dompierre-les-Ormes

Dans la forêt des loups-garous

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29 21:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Amateurs de secrets et de suspense, êtes-vous prêts à frissonner lors de cette soirée Loups-Garous de
Thiercelieux ? À la lueur vacillante de la Lune, plongez dans une forêt obscure où un village tremble sous la
menace de loups rusés. Qui démasquerez-vous dans ce jeu de bluff envoûtant ? Une nuit troublante à partager entre amis !
Activité en extérieur, prévoir une tenue adaptée et une lampe torche pour le retour. Repli à l’intérieur en cas de pluie. Francophones uniquement. Sur réservation.   .

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10  lab71@saoneetloire71.fr

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English : Dans la forêt des loups-garous

L’événement Dans la forêt des loups-garous Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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