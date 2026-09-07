Dans la maison d’un collectionneur, Musée Charles Friry, Remiremont

Informations pratiques

Dans la maison d’un collectionneur 19 et 20 septembre Musée Charles Friry Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Découvrez la maison d’un illustre collectionneur ayant constitué ses collections entre 1828 et 1879 et qui sont restées dans sa maison, dans un état actuel très proche de celui qu’il a connu. C’est une expérience exceptionnelle.

Musée Charles Friry 12 Rue du Général Humbert, 88200 Remiremont, France Remiremont 88200 Vosges Grand Est 0329625913 https://www.remiremont.fr/culture/musees-de-remiremont/musee-charles-friry C’est en 1833, à la suite de son mariage à Remiremont, que Charles Friry s’installe dans une demeure historique ayant appartenu au chapitre noble de Remiremont. Erudit, collectionneur passionné, il enrichit sa maison d’une quantité d’œuvres d’art et de peintures. Cette maison-musée est devenue en 1985, musée municipal. Gare TGV à 5 minutes à pied, une place P.M.R devant le musée, parking gratuit du Champ de Mars à quelques minutes à pied

Découvrez la maison d’un illustre collectionneur ayant constitué ses collections entre 1828 et 1879 et qui sont restées dans sa maison, dans un état actuel très proche de celui qu’il a connu. C’est…

©Musée Charles Friry, Remiremont