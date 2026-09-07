Pierre Waidmann et les arts décoratifs, Musée Charles de Bruyères, Remiremont

Informations pratiques

Pierre Waidmann et les arts décoratifs 18 – 20 septembre Musée Charles de Bruyères Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte libre d’une Exposition sur Pierre Waidmann (1860-1937) et les arts décoratifs du 16 septembre au 29 décembre. Elle présente une collection composée de faïences peintes, émaux peints, reliures, marqueteries, objets d’art, sculptures. Nombre de ces oeuvres sont issues de collections privées.

Musée Charles de Bruyères 1 Rue Paul Doumer, 88200 Remiremont, France Remiremont 88200 Vosges Grand Est 0329625914 https://www.remiremont.fr/culture/musees-de-remiremont/musee-charles-de-bruyeres/ Intaille carolingienne, statuettes de confrérie, statues de la fin du moyen âge provenant de l’église abbatiale : Pietà, Mise au tombeau, Pâmoison de la Vierge, Vierge de miséricorde, tête de Vierge du XIVe siècle. Archéologie du premier site d’implantation d’un monastère féminin dans l’Est de la France, vers 620. La plus grande collection de croix d’inhumation en plomb de France (52 du XIe au XVIIIe siècles). Peintures hollandaises du XVIIe siècle, peintures italiennes du XVIIe siècle et peintures françaises du XIXe siècle. Dessins et gravures. Faïences XVIIIe et XIXe siècles (Delft, Nevers, Rouen, Strasbourg, Lunéville, Épinal, Moustiers). Importante collection de faïences d’Émile Gallé. Verrerie d’art : École de Nancy, Émile Gallé, D’Argental, Paul Nicolas. Peintures sous verre (Alsace, Lorraine Bohème…), filés de Nevers et paperoles. Cires habillées : Frères Guillot à Nancy. Broderies anciennes : Mirecourt, Lunéville. Étains : potiers régionaux (Remiremont, Besançon). Collection ornithologique non exposée (régionale).

Exposition sur Pierre Waidmann (1860-1937) et les arts décoratifs du 16 septembre au 29 décembre. Faïences peintes, émaux peints, reliures, marqueteries, objets d’art, sculptures. Nombreuses oeuvres…

©Jack Varlet/Musée Charles Friry, Remiremont