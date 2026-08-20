Patrimoine en péril : les enjeux de la restauration, Musée Charles Friry, Remiremont

Informations pratiques

Patrimoine en péril : les enjeux de la restauration Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Charles Friry Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Pourquoi et comment restaurer une oeuvre d’art ? Qui choisir pour cette mission et à quel prix ? Pour mieux comprendre les enjeux liés à la restauration des oeuvres d’art, participez à une visite guidée inédite du musée Charles Friry en compagnie du conservateur.

Musée Charles Friry 12 Rue du Général Humbert, 88200 Remiremont, France Remiremont 88200 Vosges Grand Est 0329625913 https://www.remiremont.fr/culture/musees-de-remiremont/musee-charles-friry C’est en 1833, à la suite de son mariage à Remiremont, que Charles Friry s’installe dans une demeure historique ayant appartenu au chapitre noble de Remiremont. Erudit, collectionneur passionné, il enrichit sa maison d’une quantité d’œuvres d’art et de peintures. Cette maison-musée est devenue en 1985, musée municipal. Gare TGV à 5 minutes à pied, une place P.M.R devant le musée, parking gratuit du Champ de Mars à quelques minutes à pied

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