Découvrez la collection de Charles de Bruyères : secrets et chefs-d’œuvre du musée dévoilés, Musée Charles de Bruyères, Remiremont
samedi 19 septembre 2026 · Musée Charles de Bruyères · Remiremont
Informations pratiques
Découvrez la collection de Charles de Bruyères : secrets et chefs-d’œuvre du musée dévoilés Samedi 19 septembre, 15h00 Musée Charles de Bruyères Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Plongez dans la collection de l’avocat romarimontain Charles de Bruyères et admirez les chefs-d’œuvre qui s’y trouvent. Le musée n’aura bientôt plus de secrets pour vous !
Musée Charles de Bruyères 1 Rue Paul Doumer, 88200 Remiremont, France Remiremont 88200 Vosges Grand Est 0329625914 https://www.remiremont.fr/culture/musees-de-remiremont/musee-charles-de-bruyeres/ Intaille carolingienne, statuettes de confrérie, statues de la fin du moyen âge provenant de l’église abbatiale : Pietà, Mise au tombeau, Pâmoison de la Vierge, Vierge de miséricorde, tête de Vierge du XIVe siècle. Archéologie du premier site d’implantation d’un monastère féminin dans l’Est de la France, vers 620. La plus grande collection de croix d’inhumation en plomb de France (52 du XIe au XVIIIe siècles). Peintures hollandaises du XVIIe siècle, peintures italiennes du XVIIe siècle et peintures françaises du XIXe siècle. Dessins et gravures. Faïences XVIIIe et XIXe siècles (Delft, Nevers, Rouen, Strasbourg, Lunéville, Épinal, Moustiers). Importante collection de faïences d’Émile Gallé. Verrerie d’art : École de Nancy, Émile Gallé, D’Argental, Paul Nicolas. Peintures sous verre (Alsace, Lorraine Bohème…), filés de Nevers et paperoles. Cires habillées : Frères Guillot à Nancy. Broderies anciennes : Mirecourt, Lunéville. Étains : potiers régionaux (Remiremont, Besançon). Collection ornithologique non exposée (régionale).
Plongez dans la collection de l’avocat romarimontain Charles de Bruyères et admirez les chefs-d’œuvre qui s’y trouvent. Le musée n’aura bientôt plus de secrets pour vous !
© Musées de Remiremont
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