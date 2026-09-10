Dans la peau d’un artiste, Bibliothèque du 6e, Lyon

Informations pratiques

Dans la peau d’un artiste Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque du 6e Rhône

Inscription possible dès le 19 sept. à 10h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Créez votre œuvre d’art en vous inspirant des papiers dominotés aux motifs floraux ou géométriques issus des collections numérisées de la bibliothèque ! Chaque participant repartira avec son œuvre prête à être exposée, comme au musée ! Atelier créatif salissant : pensez-vous à vous habiller en conséquence.

D’abord, mettez-vous dans la peau d’un artiste en rassemblant vos idées. Puis choisissez vos pochoirs, mélangez la peinture et tapotez le papier. Laissez peu à peu votre peinture prendre forme sous vos yeux avant de peaufiner les détails.

À la fin de l’atelier, vous inventerez votre nom d’artiste et donnerez un titre à votre tableau.

Bibliothèque du 6e 35 rue Bossuet 69006 Lyon Lyon 69006 Les Brotteaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/5578/date/13705 »}]

Biblis en folie 2026

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