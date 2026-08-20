Dans la peau d’une architecte de la Rize, Quartier de Cusset, Villeurbanne

Informations pratiques

Dans la peau d’une architecte de la Rize Dimanche 18 octobre, 10h00 Quartier de Cusset Métropole de Lyon

LImité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T10:00:00+02:00 – 2026-10-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T10:00:00+02:00 – 2026-10-18T12:00:00+02:00

Par Sophie Paumelle, artiste et architecte

Suivez le chemin de l’eau comme une nouvelle façon de concevoir la fabrication de nos villes. Et si l’eau nous indiquait comment vivre en accord avec la nature, être acteur et citoyen pour oeuvrer et dessiner la ville ? Menée par Sophie Paumelle, artiste et architecte, cette balade longe les traces de la Rize et ouvre des pistes de réflexion autour d’aménagements urbains pensés avec l’eau, au service du rafraîchissement. Un moment de partage, d’expériences et de dispositifs participatifs pour imaginer ensemble Cusset demain ?

Quartier de Cusset Cusset 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Cusset Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0437571717 »}, {« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/dans-la-peau-dune-architecte-de-la-rize/ »}]

Par Sophie Paumelle, artiste et architecte

©Sophie Paumelle