Dans la peau d’une architecte de la Rize, Quartier de Cusset, Villeurbanne
dimanche 18 octobre 2026 · Quartier de Cusset · Villeurbanne
Informations pratiques
Dans la peau d’une architecte de la Rize Dimanche 18 octobre, 10h00 Quartier de Cusset Métropole de Lyon
LImité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T10:00:00+02:00 – 2026-10-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T10:00:00+02:00 – 2026-10-18T12:00:00+02:00
Par Sophie Paumelle, artiste et architecte
Suivez le chemin de l’eau comme une nouvelle façon de concevoir la fabrication de nos villes. Et si l’eau nous indiquait comment vivre en accord avec la nature, être acteur et citoyen pour oeuvrer et dessiner la ville ? Menée par Sophie Paumelle, artiste et architecte, cette balade longe les traces de la Rize et ouvre des pistes de réflexion autour d’aménagements urbains pensés avec l’eau, au service du rafraîchissement. Un moment de partage, d’expériences et de dispositifs participatifs pour imaginer ensemble Cusset demain ?
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Par Sophie Paumelle, artiste et architecte
©Sophie Paumelle
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