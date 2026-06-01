Dans le bleu. Avoir tant de bonheur dans les bras. Un spectacle qui raconte la figure de Domenico Modugno et l’Italie des années du boom éco, Giardino Bortolotti detto dei Ciucioi, Lavis

Dans le bleu. Avoir tant de bonheur dans les bras. Un spectacle qui raconte la figure de Domenico Modugno et l’Italie des années du boom éco Samedi 6 juin, 21h30 Giardino Bortolotti detto dei Ciucioi Trento

Billet d’entrée 10,00 euros – gratuit pour les moins de 18 ans. Maximum 150 spectateurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T21:30:00+02:00 – 2026-06-06T22:45:00+02:00

Fin : 2026-06-06T21:30:00+02:00 – 2026-06-06T22:45:00+02:00

En bleu.

Avoir tant de bonheur dans les bras

di e con Mario Perrotta

Spectacle du festival du solstice d’été (*)

Dans le cœur suspendu des jardins de Ciucioi, Mario Perrotta évoque une saison où l’Italie semblait vraiment sur le point de prendre son envol : les années du boom économique, quand une chanson – celle de Domenico Modugno – a appris à un pays entier à « voler ».

Nel blu est un récit intime et musical : l’histoire d’un homme parti des Pouilles pour « faire l’acteur » et devenu, presque malgré lui, le symbole d’une époque.

Entre paroles et notes, Modugno revient sur scène comme une énergie obstinée, comme une entêtante joyeuse, capable d’effacer le gris de l’après-guerre par des coups de voix.

Pour ceux qui l’ont vécu à Modugno, mais aussi pour ceux de « Volare », il ne connaît que le refrain. Au milieu, la question de ce qu’est aujourd’hui le bonheur collectif, et s’il existe encore une chanson capable de nous faire entendre même pour un instant tous du même côté, dans le bleu peint de bleu.

(*)

Le Festival Solstizio d’Estate, arrivé en 2026 à sa trente-cinquième édition, est une exposition de théâtre, musique et spectacle vivant promu par l’Association Gruppo Arte Mezzocorona et réalisé en collaboration avec plusieurs communes de la plaine Rotaliana Königsberg.

L’édition 2026 s’articule autour du thème « The kids are all, right? » , une réflexion sur les relations entre générations et le rôle des jeunes dans la société contemporaine. Le festival vise à offrir un espace culturel où les adolescents, les adultes et la communauté peuvent se rencontrer et échanger à travers les langages du spectacle vivant.

Giardino Bortolotti detto dei Ciucioi Vicolo dei Ciucioi, 1 – 38015 LAVIS (TN) Lavis 38015 Trento Trentino-Alto Adige 0461 1752525- 3498518515 http://www.giardinociucioi.it [{« type »: « link », « value »: « https://www.liveticket.it/solstiziodestate »}, {« type »: « email », « value »: « info@solstiziodestate.it »}] Création unique d’un personnage singulier, le Jardin Bortolotti dit des Ciucioi – (dénomination détournée du toponyme en langue allemande Zum Zoll = à la douane) – représente de manière exemplaire la particularité de l’architecture du vert dans le contexte alpin. Le complexe porte le nom de son créateur, Tommaso Bortolotti (Lavis, 1796-1872), qui destina chaque ressource à la réalisation de son projet visionnaire articulé en un mystérieux parcours initiatique remontant sept niveaux de terrasses, caractérisés par de surprenants artifices constructifs fonctionnels à la culture des agrumes et plantes méditerranéennes. Après la mort du propriétaire, l’architecture est restée pratiquement intacte jusqu’au début du XXe siècle, tandis que la végétation d’origine a commencé à se dégrader progressivement; au cours du siècle, le jardin, soumis à de nombreux passages de propriété, a perdu ses caractéristiques formelles, avec l’avancement de la végétation envahissante, des effondrements diffus des A22 Modène – Brennero sortie Interporto Trento Nord. Suivez Via di Spini, continuez sur la SS 12 direction Bolzano puis tournez à droite et prenez Sponda Trentina, puis encore à droite dans Via IV Novembre et puis. à gauche dans Vicolo dei Ciucioi à Lavis. De Trento Bus n. 17 ou Trento-Malé Railway jusqu’à Lavis

Rendez-vous dans le jardin 2026

©Foto dal sito ufficiale / Ph. Luigi Burroni