Dans les coulisses de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon_visites libres, Auditorium Maurice-Ravel, Lyon

Informations pratiques

Dans les coulisses de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon_visites libres Samedi 19 septembre, 13h30 Auditorium Maurice-Ravel Rhône

Départ toutes les 15 min en cas d’affluence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Découvrez les coulisses et parties techniques du bâtiment qui abrite l’Orchestre national de Lyon et ses 104 musiciennes et musiciens. Ces visites libres donnent exceptionnellement accès aux espaces techniques du bâtiment : grill technique, fosse, scène, coulisses, dégagements… Un livret est remis à chaque visiteur pour accompagner la déambulation d’explications et d’anecdotes.

Durée : 1h

Auditorium Maurice-Ravel 149 rue Garibaldi, 69003 Lyon, France Lyon 69003 Part-Dieu Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478959595 https://www.auditorium-lyon.com/fr La construction de l’auditorium devait s’inscrire dans l’ensemble de la Part-Dieu de Lyon mais il fut décidé, vu le manque d’espace, de l’installer à l’extérieur, entre la rue Garibaldi et la rue Bonnel. La municipalité désirait une salle de concerts qui puisse accueillir d’autres spectacles. Le programme étalé sur trente mois d’études fut scindé en quatre parties avec l’auditorium proprement dit, le foyer du public, une salle de répétition pour l’orchestre et les annexes. L’ensemble est réalisé en béton armé pour les ossatures et en béton précontraint. L’auditorium est couvert d’une coque dont le sommet se situe à vingt-six mètres au dessus du sol. Sa structure autoporteuse et repose sur les voiles périphériques. Tous les éléments extérieurs sont en béton brut, la décoration se limite au traitement du plafond et des parois latérales dont le parement assure le traitement acoustique des parois. L’auditorium dispose d’une salle divisible de deux mille places avec une possibilité de réduction à mille deux cents à l’aide d’un rideau, pour les manifestations qui demandent plus d’intimité. Les places sont disposées sur une pente bien étudiée selon une courbe à grand rayon. La salle est divisée en trois parties avec l’orchestre de quatre cents quarante places, le premier balcon avec huit cents trente places et le second balcon avec huit cent places. Les architectes ont privilégié, outre l’acoustique, l’accès facile entre des rangées des sièges confortables et le conditionnement de l’air. La scène présente une fosse pour soixante-cinq musiciens où est placé un plancher pouvant s’abaisser par un système mécanique, des tribunes pour les chœurs, l’orgue et enfin un monte-charge pour le piano à queue. Un éclairage scénique est mis en place avec une alimentation de quatre projecteurs de poursuite et une rangée de projecteurs à l’aplomb du premier balcon. Au rez-de-chaussée, l’atrium accueille des expositions et des conférences. Le local de répétition à l’ouest de l’auditorium comporte un seul niveau sur terre-plein. Le foyer situé au sud est constitué par un seul niveau surélevé. Le bâtiment annexe à l’est, de trois niveaux (un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage) accueille l’administration, les loges des artistes, choristes et musiciens, une bibliothèque musicale, des salles de répétitions et une cafétéria. L’auditorium de l’orchestre national de Lyon est l’une des rares salles de concerts à disposer d’un orgue monumental d’intérêt historique. Il s’agit de l’ancien orgue du palais du Trocadéro construit par le facteur Aristide Cavaillé-Coll pour l’exposition universelle de 1878 à Paris, reconstruit au palais de Chaillot en 1939 par Victor Gonzalez et son fils Ferdinand. Il est aujourd’hui le seul grand orgue de salle de concert en France et compte 82 jeux sur 121 rangs de 6508 tuyaux. Métro B / Tram T1-T3 / Bus C3-25-28-36-37-41-47-59-70-99 : Part-Dieu

Découvrez les coulisses et parties techniques du bâtiment qui abrite l’Orchestre national de Lyon et ses 104 musiciennes et musiciens. Ces visites libres donnent exceptionnellement accès aux espaces …

©Fred Mortagne