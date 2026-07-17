Dans les coulisses des Archives départementales du Tarn, Archives départementales du Tarn, Albi

Informations pratiques

Dans les coulisses des Archives départementales du Tarn Samedi 19 septembre, 09h30 Archives départementales du Tarn Tarn

Gratuit. Sur inscription. Jauge maximale : 20 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Des visites guidées du bâtiment sont proposées à 9h30, 11h15, 14h15 et 15h45.

L’accès se fait uniquement sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Le service restera fermé en dehors de ces créneaux afin de garantir la qualité de l’accueil et des visites.

Archives départementales du Tarn 1 Avenue de la Verrerie, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie 0563362100 https://archives.tarn.fr https://www.facebook.com/archives.tarn/ [{« type »: « phone », « value »: « 0563362100 »}] Créées sous la Révolution en 1796, les Archives départementales conservent des documents depuis le Moyen Age (962) jusqu’à nos jours. En voiture depuis le centre-ville direction Cordes, Villefranche-de-Rouergue, avenue Dembourg. Un parking de 42 places est situé à proximité du bâtiment. Pour les personnes en situation de handicape, deux places de stationnement se situent à l’arrière du bâtiment, sur le parking réservé au personnel. En bus ligne A, B et C, arrêt collège Jean-Jaurès. En train : ligne Toulouse-Rodez, arrêt gare Albi-Madeleine.

Des visites guidées du bâtiment sont proposées à 9h30, 11h15, 14h15 et 15h45.

©Département du Tarn AD 81