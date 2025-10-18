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AGENDA · Mâcon

Dans les coulisses des blockbusters Conservatoire Edgar Varèse Mâcon

vendredi 9 octobre 2026 · Conservatoire Edgar Varèse · Mâcon

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Conservatoire Edgar Varèse
Adresse
3 Rue de la Préfecture
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Mâcon

Dans les coulisses des blockbusters

Conservatoire Edgar Varèse 3 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:30:00
fin : 2026-10-09 20:00:00

Date(s) :
2026-10-09

Dans le cadre du festival Fantasy en Beaujolais.
Rencontre avec le compositeur suisse Cédric Baravaglio, alias Cirkle , autour des coulisses du métier de compositeur pour l’image. De la conception d’univers sonores pour le jeu vidéo (Hogwarts Legacy, League of Legends..) aux teasers de grandes productions internationales (dont Star Wars, Avatar, Stranger Things, Disney, Marvel, ou plus récemment L’Odyssée de Christopher Nolan), il revient sur son parcours et sur la manière dont la musique, le son et le rythme construisent l’émotion à l’écran. Ouverte au grand public comme aux élèves des classes de création de niveau avancé, cette rencontre gratuite, animée avec Christophe Assier et Thierry Bouchet, permet de découvrir les coulisses d’un métier aussi méconnu que fascinant.   .

Conservatoire Edgar Varèse 3 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 15 84  conservatoire@mb-agglo.com

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English : Dans les coulisses des blockbusters

L’événement Dans les coulisses des blockbusters Mâcon a été mis à jour le 2026-08-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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