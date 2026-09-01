Dans les coulisses du vivant Théâtre municipal Sens
samedi 12 septembre 2026 · Théâtre municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Dans les coulisses du vivant
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Dans les coulisses du vivant Une journée exceptionnelle au Théâtre Municipal de Sens !
Le samedi 12 septembre 2026, l’association ARDEV vous invite à vivre une journée placée sous le signe du spectacle vivant.
Au programme
– Des rencontres et des échanges autour des différents métiers du spectacle vivant.
– Des interventions de professionnels passionnés.
– Des visites des coulisses du théâtre.
– Une représentation théâtrale originale pour clôturer cette journée.
Que vous soyez amateur de théâtre, passionné par le spectacle ou simplement curieux de découvrir un événement culturel original, cette journée est faite pour vous !
N’hésitez pas à partager cette publication pour faire découvrir cet événement au plus grand nombre ! .
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Dans les coulisses du vivant
L’événement Dans les coulisses du vivant Sens a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Sens et Sénonais
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