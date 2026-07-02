Dans les coulisses d’un lieu de soin : visite, musique et découverte du patrimoine du Centre Hospitalier des Pyrénées, Centre Hospitalier des Pyrénées, Pau

Informations pratiques

Dans les coulisses d’un lieu de soin : visite, musique et découverte du patrimoine du Centre Hospitalier des Pyrénées Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Centre Hospitalier des Pyrénées Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur réservation. Limité à 25 personnes par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Cette année, le CH des Pyrénées participera aux Journées européennes du patrimoine 2026.

Plus d’un siècle et demi après la construction de ce que l’on appelait alors l’asile Saint-Luc, dont la conception était pensée au service du soin, le Centre hospitalier des Pyrénées vous invite à découvrir l’histoire de ses bâtiments, considérés comme l’un des plus grands et des plus beaux ensembles hospitaliers psychiatriques de France.

Trois visites guidées, assurées par une guide-conférencière, permettront de découvrir un lieu habituellement fermé au public, ainsi que l’ampleur et la richesse des bâtiments qui se cachent derrière la barrière.

Chaque visite sera suivie d’une animation musicale proposée par un groupe de musiciens, anciens patients du CH des Pyrénées, ainsi que d’une exposition consacrée à l’histoire de l’hôpital.

Centre Hospitalier des Pyrénées 29, avenue du Général Leclerc, 64000 PAU Pau 64000 Les Allées – Trespoey – Le Buisson Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 80 90 11 https://www.ch-pyrenees.fr/ https://www.facebook.com/centrehospitalierdespyrenees [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 80 90 11 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@chpyr.fr »}] Existant sur la ville de Pau depuis la fin du XIXème siècle, le centre hospitalier des Pyrénées est le principal acteur de la psychiatrie du territoire Béarn Soule, un territoire de santé cohérent de 5 300 km².

Son offre de soins de santé est adaptée aux besoins de la population (390 000 habitants) et permet d’assurer la qualité et la sécurité des soins (G.C.S., G.H.T., C.L.S.M., …) et une cohérence dans les parcours de soins ou la réinsertion sociale.

Il est composé de 3 pôles de psychiatrie adultes et 1 pôle de pédopsychiatrie, soit 75 structures dont 38 réparties sur le territoire et 5 services médico-techniques pour 269 lits et 258 places. Accès sécurisé, parking dédié

Cette année, le CH des Pyrénées participera aux journées Européennes du Patrimoine 2026.

©ch-des-pyrénées