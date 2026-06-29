DANS LES ÉTOILES THÉÂTRE DES MAZADES Toulouse

Toulouse

DANS LES ÉTOILES

THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Ma Poule présente David Elbaz Dans les étoiles

Et si on oubliait tout, l’espace d’un instant, pour lever les yeux vers les étoiles.

L’astrophysicien David Elbaz nous confie son histoire de l’univers, avec passion,

humour et décalage.

Qu’est-ce qu’on fait là ?

Comment tout a commencé ?

Sommes-nous seuls dans l’univers ?

Un spectacle pour tous, sauf pour ceux qui savent déjà tout… 25 .

THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Ma Poule Presents David Elbaz’s Dans les étoiles

L’événement DANS LES ÉTOILES Toulouse a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE