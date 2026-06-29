DANS LES ÉTOILES THÉÂTRE DES MAZADES Toulouse
DANS LES ÉTOILES THÉÂTRE DES MAZADES Toulouse samedi 26 septembre 2026.
Toulouse
DANS LES ÉTOILES
THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 22:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Ma Poule présente David Elbaz Dans les étoiles
Et si on oubliait tout, l’espace d’un instant, pour lever les yeux vers les étoiles.
L’astrophysicien David Elbaz nous confie son histoire de l’univers, avec passion,
humour et décalage.
Qu’est-ce qu’on fait là ?
Comment tout a commencé ?
Sommes-nous seuls dans l’univers ?
Un spectacle pour tous, sauf pour ceux qui savent déjà tout… 25 .
THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Ma Poule Presents David Elbaz’s Dans les étoiles
L’événement DANS LES ÉTOILES Toulouse a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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