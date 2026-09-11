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Dans les pas de Francis Chigot à Vichy, de l’Art Nouveau à l’Art Déco, Office de tourisme Vichy, Vichy

samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme Vichy · Vichy

Dans les pas de Francis Chigot à Vichy, de l’Art Nouveau à l’Art Déco, Office de tourisme Vichy, Vichy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de tourisme Vichy
Adresse
19 Rue du Parc, 03200 Vichy
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
Parcours pédestre de 4 km. Limité à 20 personnes - Réservation sur : boutique.vichymonamour.fr/event ou à l’accueil de l’Office de tourisme, 19 rue du parc (aucune réservation par téléphone)

Dans les pas de Francis Chigot à Vichy, de l’Art Nouveau à l’Art Déco 19 et 20 septembre Office de tourisme Vichy Allier

Parcours pédestre de 4 km. Limité à 20 personnes – Réservation sur : boutique.vichymonamour.fr/event ou à l’accueil de l’Office de tourisme, 19 rue du parc (aucune réservation par téléphone)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Partez à la découverte de l’œuvre du maître verrier limougeaud Francis Chigot (1879-1960), dont la production a profondément marqué le paysage architectural vichyssois.
Ce parcours en ville vous invite à admirer ses vitraux in situ, au cœur de lieux emblématiques mêlant patrimoine civil et religieux. Du Grand Casino aux églises Saint-Blaise et Jeanne d’Arc, en passant par des édifices publics et des demeures privées…
Visite guidée par Fabienne Gelin, responsable des Fonds patrimoniaux de Vichy, commissaire de l’exposition « Francis Chigot à Vichy »

Office de tourisme Vichy 19 Rue du Parc, 03200 Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.vichymonamour.fr/event »}]
Partez à la découverte de l’œuvre du maître verrier limougeaud Francis Chigot (1879-1960), dont la production a profondément marqué le paysage architectural vichyssois.

Xavier Thomas © Vichy Destinations

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