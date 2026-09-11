Dans les pas de Francis Chigot à Vichy, de l’Art Nouveau à l’Art Déco, Office de tourisme Vichy, Vichy

Informations pratiques

Dans les pas de Francis Chigot à Vichy, de l’Art Nouveau à l’Art Déco 19 et 20 septembre Office de tourisme Vichy Allier

Parcours pédestre de 4 km. Limité à 20 personnes – Réservation sur : boutique.vichymonamour.fr/event ou à l’accueil de l’Office de tourisme, 19 rue du parc (aucune réservation par téléphone)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Partez à la découverte de l’œuvre du maître verrier limougeaud Francis Chigot (1879-1960), dont la production a profondément marqué le paysage architectural vichyssois.

Ce parcours en ville vous invite à admirer ses vitraux in situ, au cœur de lieux emblématiques mêlant patrimoine civil et religieux. Du Grand Casino aux églises Saint-Blaise et Jeanne d’Arc, en passant par des édifices publics et des demeures privées…

Visite guidée par Fabienne Gelin, responsable des Fonds patrimoniaux de Vichy, commissaire de l’exposition « Francis Chigot à Vichy »

Office de tourisme Vichy 19 Rue du Parc, 03200 Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.vichymonamour.fr/event »}]

Partez à la découverte de l’œuvre du maître verrier limougeaud Francis Chigot (1879-1960), dont la production a profondément marqué le paysage architectural vichyssois.

Xavier Thomas © Vichy Destinations