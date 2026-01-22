Dans les pas de Marguerite Égletons

Dans les pas de Marguerite

Château de Ventadour Moustier-Ventadour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-11

En plein cœur du XIIe siècle, Marguerite vit au château de Ventadour auprès de son mari, Ebles III. Alors qu’elle écoute Bernard de Ventadour lui chanter l’un de ses plus beaux poèmes, un incident la propulse en 2026.

Vous avez pour mission de l’aider à retourner au Moyen Age ! Pour cela, vous devrez la suivre à travers le château afin de récolter des indices et remonter le temps.

Loin des clichés sur l’époque médiévale, découvrez le château de Ventadour et le personnage étonnant de Marguerite. Sans doute se confiera-t-elle à vous, vous expliquant sa vie en tant qu’épouse d’un puissant seigneur et vous livrant ses secrets sur sa relation avec le plus brillant des troubadours.

Une visite immersive du château de Ventadour, à mi-chemin entre visite théâtralisée et jeu de piste.

Tarifs 5 € adultes, 3€ pour les 6–16 ans et gratuit pour les moins de 6 ans

Réservation obligatoire .

Château de Ventadour Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@tourime-egletons.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dans les pas de Marguerite

L’événement Dans les pas de Marguerite Moustier-Ventadour a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières