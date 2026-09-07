Dans les sous-sols de l’Aquaparc, Aquaparc de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire
samedi 19 septembre 2026 · Aquaparc de Saint-Nazaire · Saint-Nazaire
Informations pratiques
Dans les sous-sols de l’Aquaparc Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 13h30, 14h30, 15h30 Aquaparc de Saint-Nazaire Loire-Atlantique
Visite de 45 min. non accessible PMR.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
Sous le bassin
A priori, rien de plus simple que d’enfiler son maillot et de faire plouf ! Mais derrière l’aspect ludique se cache toute une technologie.
La visite vous ouvre les portes d’une machinerie rarement vue : celle de l’Aquaparc, centre aquatique de l’estuaire de Saint-Nazaire. Guidé par le responsable des sports et un technicien du service de la maintenance et des travaux des piscines, découvrez le fonctionnement technique du bâtiment (traitement de l’eau et de l’air, génie climatique et économie d’énergie …)
Aquaparc de Saint-Nazaire Aquaparc, avenue Léo Lagrange 44600 Saint-Nazaire 44600 Cité Scolaire Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://piscines.saintnazaireagglo.fr/ »}]
Sous le bassin
Photographe Bruno Bouvry, Ville de Saint-Nazaire
À voir aussi à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)
- Livres, cartes postales, affiches. Les patrimoines de Mémoire et savoir nazairiens, Salle Prométhée, Saint-Nazaire 18 septembre 2026
- Les moulins en région nazairienne, Salle Prométhée, Saint-Nazaire 18 septembre 2026
- Madeleine Massonneau, les murs enchantés, Direction Enfance Education, Saint-Nazaire 18 septembre 2026
- Passion nautique et patrimoine maritime à Saint-Nazaire, Les ateliers des Vieux gréements, Saint-Nazaire 19 septembre 2026