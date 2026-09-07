Dans les sous-sols de l’Aquaparc, Aquaparc de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire

Informations pratiques

Dans les sous-sols de l’Aquaparc Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 13h30, 14h30, 15h30 Aquaparc de Saint-Nazaire Loire-Atlantique

Visite de 45 min. non accessible PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Sous le bassin

A priori, rien de plus simple que d’enfiler son maillot et de faire plouf ! Mais derrière l’aspect ludique se cache toute une technologie.

La visite vous ouvre les portes d’une machinerie rarement vue : celle de l’Aquaparc, centre aquatique de l’estuaire de Saint-Nazaire. Guidé par le responsable des sports et un technicien du service de la maintenance et des travaux des piscines, découvrez le fonctionnement technique du bâtiment (traitement de l’eau et de l’air, génie climatique et économie d’énergie …)

Aquaparc de Saint-Nazaire Aquaparc, avenue Léo Lagrange 44600 Saint-Nazaire 44600 Cité Scolaire Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://piscines.saintnazaireagglo.fr/ »}]

Sous le bassin

Photographe Bruno Bouvry, Ville de Saint-Nazaire