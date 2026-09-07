Le temple maçonnique de Saint-Nazaire, Temple maçonnique de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire

Informations pratiques

Le temple maçonnique de Saint-Nazaire 19 et 20 septembre Temple maçonnique de Saint-Nazaire Loire-Atlantique

Les réservations (obligatoires) sont ouvertes à partir du 7 septembre. Accessible à partir de 15 ans. Se présenter au lieu de rendez-vous 10-15 min avant l’heure du début de visite. Photographies interdites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez le temple maçonnique inauguré en 1953 lors de la Reconstruction. Après une visite guidée des locaux, une conférence d’une vingtaine de minutes permettra de présenter la franc-maçonnerie en général et celle de Saint-Nazaire en particulier ainsi que les thèmes des travaux effectués en loge.

À son issue vous pourrez lors d’un échange poser les questions que vous souhaitez.

Temple maçonnique de Saint-Nazaire 20 rue François Rude 44600 Saint-Nazaire 44600 Hôtel de Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « FM_St_Nazaire@proton.me »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 22 43 79 »}]

Découvrez le temple maçonnique inauguré en 1953 lors de la Reconstruction. Après une visite guidée des locaux, une conférence d’une vingtaine de minutes permettra de présenter la franc-maçonnerie en …

Photographie P. Goux