Le tumulus de Dissignac, Tumulus de Dissignac, Saint-Nazaire

Informations pratiques

Le tumulus de Dissignac Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h30 Tumulus de Dissignac Loire-Atlantique

Les réservations (obligatoires) sont ouvertes à partir du 7 septembre. Durée : 30min. Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:10:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:10:00+02:00

En petits groupes partez à la découverte du Tumulus de Dissignac, monument mégalithique de plus de 6000 ans, édifié par les sociétés du Néolithique.

Tumulus de Dissignac Route de Dissignac, 44600 Saint-Nazaire, France Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0228540640 https://www.saint-nazaire-tourisme.com/les-visites/les-sites-de-visite/tumulus-de-dissignac Le dolmen daterait de 4300 avant J.C.

En petits groupes partez à la découverte du Tumulus de Dissignac, monument mégalithique de plus de 6000 ans, édifié par les sociétés du Néolithique.

Photographe Andréa Kloze. Coll. Saint-Nazaire Renversante.