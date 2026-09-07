Les Archives font les boutiques, Place du Commando, Saint-Nazaire
samedi 19 septembre 2026 · Place du Commando · Saint-Nazaire
Informations pratiques
Les Archives font les boutiques 19 et 20 septembre Place du Commando Loire-Atlantique
Gratuit. Parcours le long de l’avenue de la République.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les Archives vous invitent à découvrir le passé commerçant de Saint-Nazaire à travers un parcours dans les rues de centre-ville et un jeu des sept familles de commerces. Ces animations sont proposées en continu sur la place du Commando.
Place du Commando Place du Commando, 44600 Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire
Les Archives vous invitent à découvrir le passé commerçant de Saint-Nazaire à travers un parcours dans les rues de centre-ville et un jeu des sept familles de commerces. Ces animations sont proposées…
Éditions Cl. Bertin / Collection Patrick Pauvert
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