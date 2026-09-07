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Les Archives font les boutiques, Place du Commando, Saint-Nazaire

samedi 19 septembre 2026 · Place du Commando · Saint-Nazaire

Les Archives font les boutiques, Place du Commando, Saint-Nazaire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place du Commando
Adresse
Place du Commando, 44600
Ville
44600 Saint-Nazaire
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit. Parcours le long de l'avenue de la République.

Les Archives font les boutiques 19 et 20 septembre Place du Commando Loire-Atlantique

Gratuit. Parcours le long de l’avenue de la République.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Archives vous invitent à découvrir le passé commerçant de Saint-Nazaire à travers un parcours dans les rues de centre-ville et un jeu des sept familles de commerces. Ces animations sont proposées en continu sur la place du Commando.

Place du Commando Place du Commando, 44600 Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire
Les Archives vous invitent à découvrir le passé commerçant de Saint-Nazaire à travers un parcours dans les rues de centre-ville et un jeu des sept familles de commerces. Ces animations sont proposées…

Éditions Cl. Bertin / Collection Patrick Pauvert

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