Dans l’intimité d’une œuvre, Musée des Beaux Arts, Orléans

Informations pratiques

Dans l’intimité d’une œuvre 22 octobre 2026 – 25 février 2027, certains jeudis Musée des Beaux Arts Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T18:30:00+02:00 – 2026-10-22T19:15:00+02:00

Fin : 2027-02-25T18:30:00+01:00 – 2027-02-25T19:15:00+01:00

Un conservateur du musée révèle les secrets d’une oeuvre des collections en revenant sur son histoire, sa provenance et les confidences qui l’entourent…

Calendrier d’ouverture des réservations

Septembre et octobre : ouverture des réservations le 4 août 2026

Novembre et décembre : ouverture des réservations le 1er octobre 2026

Janvier et février : ouverture des réservations le 1er décembre 2026

Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 83 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-arts https://www.facebook.com/MBAOrleans/;https://www.instagram.com/mbaorleans/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}, {« type »: « email », « value »: « reservationmusee@orleans-metropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 79 21 83 »}] Sa collection permanente, qui couvre la création artistique du XVe au XXe siècle, présente un ensemble exceptionnel de peintures italiennes, flamandes et hollandaises, ainsi qu’un important fonds d’oeuvres françaises des XVIIe et XVIIIe siècles dont un remarquable cabinet des pastels, le deuxième de France après le Louvre. Outre 2.000 peintures et 700 sculptures, le musée possède une collection de 10.000 dessins et 50.000 estampes. Gratuit le 1er dimanche du mois / Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 € / Billet groupé valable une journée donnant droit à l’entrée du Musée des Beaux-Arts, de l’Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans) et de la Maison de Jeanne d’Arc.

Un conservateur du musée révèle les secrets d’une œuvre

Musées d’Orléans