Dans l’œil du photographe – Professionnels et amateurs à Cavaillon (1870-1950)., Archives municipales, Cavaillon

Informations pratiques

Dans l’œil du photographe – Professionnels et amateurs à Cavaillon (1870-1950). 19 et 20 septembre Archives municipales Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Avec près d’un millier de photographies conservées dans leurs fonds, les Archives de Cavaillon rendent hommage à ce medium d’exception. Les clichés, issus de studios dont de nombreuses familles gardent trace, permettent de retracer une « généalogie » des professionnels à Cavaillon à partir de 1870. La pratique amateur est illustrée par deux collections remarquables : celle de Louis Comte, « paysan-photographe », portraitiste de ses contemporains durant la Grande Guerre, et celle de Jean Bastide, garagiste et photographe talentueux, martyr de la Résistance. Rares et préservées pour la postérité, ces images sont comme le miroir de notre histoire : celle d’individus ayant traversé leur époque et laissé une trace à la fois unique et universelle, par la grâce de la photographie.

Archives municipales Place du Cloître, 84300 Cavaillon, France Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490719438 http://www.cavaillon.com/archives-presentation.html Les Archives municipales, service public ouvert à tous, conservent près de huit siècles de mémoire cavaillonnaise (depuis 1235).

Avec près d’un millier de photographies conservées dans leurs fonds, les Archives de Cavaillon rendent hommage à ce medium d’exception. Les clichés, issus de studios dont de nombreuses familles de à…

© Jean Bastide / Archives municipales de Cavaillon.