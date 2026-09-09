SUR LES TRACES DES JUIFS DU PAPE, Musée juif comtadin, Cavaillon

Informations pratiques

SUR LES TRACES DES JUIFS DU PAPE 19 et 20 septembre Musée juif comtadin Vaucluse

Limité à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Sur les traces des « Juifs du Pape », une visite qui ravive l’histoire des judéo-comtadins

Samedi ou dimanche à 10h

(Durée environ 2h)

La guide conférencière Anne De-Haro vous accueillera dans la rue hébraïque, l’ancienne « carrière » des Juifs de Cavaillon, pour vous conter l’Histoire des Juifs du Pape et vous faire (re) découvrir leur ancienne synagogue.

Après la visite, elle vous emmènera à la Chapelle du Grand-Couvent où sont présentés les trésors cachés de l’ancienne synagogue qui témoignent à travers une exposition de la vie quotidienne et religieuse si particulière des Juifs du Pape.

RDV devant la boutique des Musées, rue Hébraïque.

A noter : présence escaliers, pas d’accès PMR

Musée juif comtadin Rue Hebraique, 84300 Cavaillon, France Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490712106 https://www.cavaillon.fr/le-musee-juif-contadin.html La salle haute ne peut se dissocier de la synagogue basse, réservée aux femmes, servant également de boulangerie comme l’attestent encore la table à pétrir en marbre – au nord – et le four à pain azyme – au sud.

C’est dans ce lieu que furent présentées une partie des collections, pour la plupart découvertes dans la synagogue, ou issues du « cimetière des livres » (gueniza) découvert dans les années 1930 et transmis jusqu’à nous grâce aux soins de la famille Jouve, fondatrice des musées.

À ce fonds de livres de prières des XVIIe et XVIIIe siècles, manuscrits liturgiques et objets du culte (tephillin, mappa, rimonin, manteaux de Torah…) et portes du tabernacle de la synagogue primitive, sont venus s’ajouter, lors de la création du musée en 1963, des stèles funéraires, diverses acquisitions (achats, dons, dépôts) et des dons de descendants de Juifs du Pape.

L’espace de la boulangerie présentant des conditions inadéquates à la conservation des collections (humidité, variations importantes de température), celles-ci en ont été récemment retirées. Des nettoyages et traitements ont été réalisés à la fois sur les espaces et les collections.

Sur les traces des « Juifs du Pape », une visite qui ravive l’histoire des judéo-comtadins

© Service Patrimoine et Musées de la Ville de Cavaillon