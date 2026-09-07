Dans l’oeil du photographe, rallye photo dans la ville, Archives municipales de Cannes, espace Calmette, Cannes

Informations pratiques

Dans l’oeil du photographe, rallye photo dans la ville Dimanche 20 septembre, 09h30 Archives municipales de Cannes, espace Calmette Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Ce rallye photo invite les participants à arpenter les rues de Cannes afin d’identifier les emplacements autrefois occupés par des édifices aujourd’hui disparus.

Archives municipales de Cannes, espace Calmette 18, rue du Docteur Calmette, 06400 Cannes Cannes 06400 La Lepre Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.89.82.20.70 https://www.cannes.com/fr/culture/archives-municipales.html https://www.facebook.com/cannes.archives/?ocale=fr_FR;https://www.cannes.com/fr/culture/archives-municipales.html

Ce rallye photo invite les participants à arpenter les rues de Cannes afin d’identifier les emplacements autrefois occupés par des édifices aujourd’hui disparus.

©archivesmunicipalesdeCannes