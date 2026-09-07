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Dans l’oeil du photographe, rallye photo dans la ville, Archives municipales de Cannes, espace Calmette, Cannes

dimanche 20 septembre 2026 · Archives municipales de Cannes, espace Calmette · Cannes

Dans l’oeil du photographe, rallye photo dans la ville, Archives municipales de Cannes, espace Calmette, Cannes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives municipales de Cannes, espace Calmette
Adresse
18, rue du Docteur Calmette, 06400 Cannes
Ville
06400 Cannes
Département
Alpes-Maritimes

Dans l’oeil du photographe, rallye photo dans la ville Dimanche 20 septembre, 09h30 Archives municipales de Cannes, espace Calmette Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Ce rallye photo invite les participants à arpenter les rues de Cannes afin d’identifier les emplacements autrefois occupés par des édifices aujourd’hui disparus.

Archives municipales de Cannes, espace Calmette 18, rue du Docteur Calmette, 06400 Cannes Cannes 06400 La Lepre Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.89.82.20.70 https://www.cannes.com/fr/culture/archives-municipales.html https://www.facebook.com/cannes.archives/?ocale=fr_FR;https://www.cannes.com/fr/culture/archives-municipales.html
Ce rallye photo invite les participants à arpenter les rues de Cannes afin d’identifier les emplacements autrefois occupés par des édifices aujourd’hui disparus.

©archivesmunicipalesdeCannes

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