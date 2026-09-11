AGENDA · Tourcoing
Dans tous les sens, Cinéma du Fresnoy, Tourcoing
mercredi 30 décembre 2026 · Cinéma du Fresnoy · Tourcoing
Informations pratiques
Dans tous les sens Mercredi 30 décembre, 15h30 Cinéma du Fresnoy Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-30T15:30:00+01:00 – 2026-12-30T17:30:00+01:00
Fin : 2026-12-30T15:30:00+01:00 – 2026-12-30T17:30:00+01:00
Cinéma du Fresnoy 22 Rue du Fresnoy, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France https://www.lefresnoy.net/
ciné-Noël
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