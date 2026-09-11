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Dans tous les sens, Cinéma du Fresnoy, Tourcoing

mercredi 30 décembre 2026 · Cinéma du Fresnoy · Tourcoing

Dans tous les sens, Cinéma du Fresnoy, Tourcoing

Informations pratiques

Début
mercredi 30 décembre 2026
Fin
mercredi 30 décembre 2026
Lieu
Cinéma du Fresnoy
Adresse
22 Rue du Fresnoy, 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Dans tous les sens Mercredi 30 décembre, 15h30 Cinéma du Fresnoy Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-30T15:30:00+01:00 – 2026-12-30T17:30:00+01:00
Fin : 2026-12-30T15:30:00+01:00 – 2026-12-30T17:30:00+01:00

Cinéma du Fresnoy 22 Rue du Fresnoy, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France https://www.lefresnoy.net/
ciné-Noël

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