AGENDA · Halluin
Dans tous les sens, Cinéma Le Familia, Halluin
samedi 12 décembre 2026 · Cinéma Le Familia · Halluin
Informations pratiques
Dans tous les sens Samedi 12 décembre, 16h00 Cinéma Le Familia Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T16:00:00+01:00 – 2026-12-12T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-12T16:00:00+01:00 – 2026-12-12T18:00:00+01:00
Cinéma Le Familia Rue Jacquard, 59250 Halluin Halluin 59250 Nord Hauts-de-France https://www.halluin.fr/cinema/
ciné-Noël
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