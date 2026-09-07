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Dans tous les sens, Cinéma Le Familia, Halluin

samedi 12 décembre 2026 · Cinéma Le Familia · Halluin

Dans tous les sens, Cinéma Le Familia, Halluin

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Cinéma Le Familia
Adresse
Rue Jacquard, 59250 Halluin
Ville
59250 Halluin
Département
Nord

Dans tous les sens Samedi 12 décembre, 16h00 Cinéma Le Familia Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T16:00:00+01:00 – 2026-12-12T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-12T16:00:00+01:00 – 2026-12-12T18:00:00+01:00

Cinéma Le Familia Rue Jacquard, 59250 Halluin Halluin 59250 Nord Hauts-de-France https://www.halluin.fr/cinema/
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