Dans tous les sens, Cinéma Le Familia, Halluin

Informations pratiques

Dans tous les sens Samedi 12 décembre, 16h00 Cinéma Le Familia Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T16:00:00+01:00 – 2026-12-12T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-12T16:00:00+01:00 – 2026-12-12T18:00:00+01:00

Cinéma Le Familia Rue Jacquard, 59250 Halluin Halluin 59250 Nord Hauts-de-France https://www.halluin.fr/cinema/

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