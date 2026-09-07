Dans un nuage de vapeur, Musée Compa, le musée de l’Agriculture, Mainvilliers

Informations pratiques

Dans un nuage de vapeur 19 et 20 septembre Musée Compa, le musée de l’Agriculture Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’exposition du photographe Fabrice Ménard « Dans un nuage de vapeur », suivez la fumée des trains anciens et l’objectif sensible de l’artiste, pour une immersion complète dans l’univers de la reconstitution historique.

Rencontre avec le photographe, samedi de 11h à 12h et de 14h à 18h

Musée Compa, le musée de l’Agriculture Pont de Mainvilliers, 28000 Chartres Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 84 15 00 http://www.lecompa.fr Après 25 années d’ouverture et plus d’un million de visiteurs ayant déjà franchi ses portes, le Conservatoire de l’agriculture, premier musée d’agriculture de France, installé dans une magnifique rotonde à architecture métallique datant de 1905, a rouvert aux publics en mai 2016 et présente 3 000 m² d’expositions entièrement redessinées, de nouveaux espaces dédiés au jeune public, des dispositifs muséographiques originaux, de nombreuses et nouvelles pièces de collection (ethnographiques et artistiques) jamais montrées.

Un COMPA tout neuf pour s’amuser, s’émerveiller et comprendre en interagissant.

Il se déploie autour de nouveaux espaces :

• Les Champs : une grande nef d’exposition où se déploie la parade des outils et des machines agricoles qui retrace les grandes opérations agricoles au fil des saisons (labours, semailles, récoltes) et d’une grande chronologie de l’agriculture et de la motorisation.

• L’Almanach : en 12 épisodes, à la manière d’un grand cabinet de curiosités hétéroclite, les hommes et les objets (plus de 250 pièces de collection, rarement ou jamais présentées) sont appelés à témoigner et à raconter, chacun à leur façon, la longue et belle histoire du monde rural avec ses traditions et ses mutations.

• L’Album : au sein d’un grand spectacle immersif, un film des jours et des travaux agricoles se déroule tandis que les images et les représentations du paysan sont interrogées.

• L’Atlas : un espace pour comprendre et jouer avec l’agriculture mondiale alors qu’elle est aujourd’hui confrontée à un redoutable défi : nourrir 9 milliards d’hommes en 2050 !

Contempler, toucher, manipuler… et bien d’autres découvertes !

Une large place est aujourd’hui consacrée à l’audiovisuel, au multimédia et à la manipulation. Enrichie de ces dispositifs, la visite donne de nouvelles clefs de compréhension des collections et s’adapte à tous les publics, des plus jeunes aux passionnés. Parking gratuit

Plonger… dans la photographie ferroviaire

© Fabrice Ménard