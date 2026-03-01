Dans un Prévert immense et rouge par la compagnie Les Imbéciles Heureuses Place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins
mardi 17 novembre 2026 · Place Maréchal de Lattre de Tassigny · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Dans un Prévert immense et rouge par la compagnie Les Imbéciles Heureuses
Place Maréchal de Lattre de Tassigny Amphithéâtre Salle des fêtes Moulins Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 20:00:00
fin : 2026-11-17 21:00:00
Date(s) :
2026-11-17
Jacques Prévert est un homme de paroles et un homme de la parole.
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Place Maréchal de Lattre de Tassigny Amphithéâtre Salle des fêtes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 56 34 39 contact@leraffut.org
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English :
Jacques Prévert is a man of words and a man of speech.
L’événement Dans un Prévert immense et rouge par la compagnie Les Imbéciles Heureuses Moulins a été mis à jour le 2026-07-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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