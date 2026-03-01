Dans un Prévert immense et rouge par la compagnie Les Imbéciles Heureuses Place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins

Informations pratiques

Moulins

Dans un Prévert immense et rouge par la compagnie Les Imbéciles Heureuses

Place Maréchal de Lattre de Tassigny Amphithéâtre Salle des fêtes Moulins Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 20:00:00

fin : 2026-11-17 21:00:00

Date(s) :

2026-11-17

Jacques Prévert est un homme de paroles et un homme de la parole.

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Place Maréchal de Lattre de Tassigny Amphithéâtre Salle des fêtes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 56 34 39 contact@leraffut.org

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English :

Jacques Prévert is a man of words and a man of speech.

L’événement Dans un Prévert immense et rouge par la compagnie Les Imbéciles Heureuses Moulins a été mis à jour le 2026-07-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région