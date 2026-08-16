Danse Classique- Cendrillon Chamonix-Mont-Blanc
vendredi 11 décembre 2026 · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Danse Classique- Cendrillon
Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:30:00
fin : 2026-12-11 21:45:00
Date(s) :
2026-12-11
Avec Cendrillon, Julien Lestel livre une relecture profondément intense et contemporaine. Loin des carrosses et des châteaux, l’histoire se déroule dans une entreprise familiale dirigée par une mère autoritaire et même despotique à l’égard de Cendrillon.
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Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr
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English :
With *Cinderella*, Julien Lestel offers a deeply intense and contemporary reinterpretation. Far from carriages and castles, the story unfolds in a family business run by a mother who is authoritarian—even despotic—toward Cinderella.
L’événement Danse Classique- Cendrillon Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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